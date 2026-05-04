ナカバヤシは5月上旬より、サンレモンとコラボレーションした「うるぷくたんシール ふわふわたっとん」を順次発売します。■レインボー、スイーツ、フルーツの3種類！同商品は、サンレモンのぬいぐるみの「たっとん」に、レインボー、スイーツ、フルーツの各モチーフをそれぞれ散りばめた3種類の立体シール。樹脂入りで、ガラスのように輝く質感が特徴となっています。■商品概要商品名：ふわふわたっとん うるぷくたんシールメー