Netflixの人気恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン4の出演者に、いじめ疑惑が浮上した。去る5月3日、法曹関係のA氏は、自身のSNSを通じて、「ひどく苦しかった。私は学生時代、不良たちからいじめられていた」と告白した。【写真】『脱出おひとり島4』出演者、女性と“ベッド共有”続けて、「そのグループのなかでいじめを主導していた子の恋人だった男は、嫌がらせとして“告白攻撃”（をして）、『脱出おひとり島』に