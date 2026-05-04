今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。5月3日（日）放送の同番組では、人気企画「プロが選ぶ年間マイベスト10」で選出された新世代アーティスト4組がスタジオに初登場した。【映像】“東大卒”新世代アーティストがメルボルン留学した理由スタジオにはSUPER EIGHTと古田新太のほか、ゲストで佐々木久美、山崎弘也（アンタッチャブ