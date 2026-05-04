成田空港で優れたサービスを提供したスタッフを表彰する「ＣＳアワード２０２５」年間グランプリに、グランドスタッフ４人が選ばれた。空港で働くスタッフのサービスレベルと仕事への意欲向上を目的に、空港内の事業者らで組織する「成田空港ＣＳ協議会」が主催。グランプリには、ＡＮＡ成田エアポートサービスの鈴木葉奈さん（２３）、藤田真知子さん（３８）、石神美海さん（２５）、エバー航空の広畑良樹さん（３６）が輝い