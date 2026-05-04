4人組グループ・Aぇ! group（小島健、末澤誠也、正門良規、佐野晶哉）が3日、全国8都市30公演を巡るアリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」の大阪城ホール公演にて、グループとして初となるライブ会場からの生配信を実施した。【動画】Aぇ! group「でこぼこライフ」MVティザー映像生配信はMCコーナー冒頭からスタート。地元・関西ということもあり、会場の熱気が高まる中で、事前に予告されていた重大発表の瞬間