先の総選挙は自民圧勝に終わり、壊滅的敗北を喫した新党・中道改革連合を筆頭に、野党に大量の落選議員が生まれた。落ちれば「ただの人」どころか、無職となり生活に窮することも多い「元国会議員」の懐事情に迫る！【無所属・前衆院議員福島伸享氏55歳】◆当選でも、落選でも、無所属は常に財政難！政党所属議員でも落選はこたえるが、無所属の場合はどうか。福島伸享（のぶゆき）氏は、保守王国・茨城1区で自民候補を相