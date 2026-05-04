「無職だからダメ」と息子の賃貸保証人を断られた。“落選のベテラン” 福島伸享が明かす「議員は落ちれば“ただの人”以下」のリアル

「無職だからダメ」と息子の賃貸保証人を断られた。“落選のベテラン” 福島伸享が明かす「議員は落ちれば“ただの人”以下」のリアル