Ｂ２リーグのレギュラーシーズンは先月２６日に全日程を終了した。優勝を目標に掲げたベルテックス静岡は１５勝４５敗で西地区最下位と低迷。リーグ全体でも１４チーム中１２位に終わり、Ｂ２参入３シーズン目で初めてプレーオフ進出を逃した。戦前は優勝候補の一角にも挙げられながら、開幕から低空飛行。２度の１１連敗を喫するなど迷走した原因を探った。ベルテックスがスタートからつまずいた。開幕直前にけが人が続出。特