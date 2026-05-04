“およそ4か月の旅路”のグランドフィナーレです。網走と釧路できのうサクラの開花が相次いで発表され、日本列島を縦断してきた桜前線がゴールしました。ピンク色の可憐な花を咲かせているのはエゾヤマザクラです。釧路市の柳町公園ではきのう(2026年5月3日)、開花が確認されました。平年より13日去年より4日早い開花で1972年の観測開始以来2位タイの記録です。きのう(3日)は網走でも平年より7日早く去年より5日早い開