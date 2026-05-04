◆米大リーグカージナルス―ドジャース（３日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・カージナルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、９回の５打席目は中飛に倒れ、ここまで４打数無安打、１死球。ドジャース移籍後では自己ワーストの２４年７月２７日〜８月２日に並ぶ１９打席連続無安打となった。相手先発は昨季まで同僚だった右腕メイ。対戦はエ