過去10年の傾向から勝ち馬を導き出す「G1データ王」は厳選5項目、各20点満点のポイント制で勝ち馬に迫る。3歳マイル王決定戦「第31回NHKマイルC」はさまざまな路線から多彩な顔触れが集結。最高得点を獲得したのは、断然人気に支持された前哨戦2着から反撃に燃えるあの素質馬だ。【ステップ】桜花賞、皐月賞、ニュージーランドT、ファルコンS組が2勝ずつ。その中でも皐月賞組が【2・2・0・9】で一昨年ジャンタルマンタルがV