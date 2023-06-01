導入半月、「指導・警告」は２万１９００件自転車利用者の交通違反に反則金を科す「青切符」制度を巡り、全国の警察が４月１日の導入以降、少なくとも計８４２件の青切符を交付したことが読売新聞のまとめでわかった。警察官が違反を是正する「指導・警告」は約２万１９００件に上った。各地の警察には交通ルールに関する問い合わせが相次いでおり、運転マナー向上の効果がうかがえる一方、制度の浸透も課題として浮かんだ。青