俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）の第4話が、5月3日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】まさかの父親…衝撃事実が判明した人物本作は、車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが困難に立ち向かいながら成長していく姿を描く。脚本は金沢知樹が手がけ、日本車いすラグビー連盟の監修のもと、激しい接触が許される競技の迫力や、男女混合という