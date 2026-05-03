（資料写真）神奈川大学野球リーグ第５週第２日は３日、神奈川工大ＫＡＩＴスタジアムで２回戦２試合が行われ、横浜商大と神奈川大が勝ち、ともに１勝１敗のタイとした。商大は１−４の八回に石塚が同点３ラン。九回に振り逃げで勝ち越し、桐蔭横浜大に５─４で競り勝った。神奈川大は２−１の八回に打者１０人の猛攻で５得点を挙げ、松蔭大を７─４で下した。第５週第３日は同球場で神大─松蔭大、桐蔭大─商大の３回戦が行