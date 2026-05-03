クラシックとモダンを融合した独自デザイン自動車ファンにとって、毎年冬の風物詩ともいえる「東京オートサロン」は、見逃せないイベントの一つです。世界中から訪れる自動車メーカーやカスタムショップが最新の技術や独自のデザインを披露するこのイベントは、単なる展示会にとどまらず、自動車のカスタム文化そのものを象徴しています。【画像】超カッコいい！ これがマツダ斬新「ロードスター“レトロ仕様”」です！（25枚