新日本プロレス３日の福岡国際センター大会で、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）が極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のドン・ファレ（４４）に雪辱を果たした。ウルフは春の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ」１回戦でファレに敗北。リベンジを期して、この日のシングルマッチに臨んだ。ファレの奇襲を受けて苦戦を強いられたウルフは、エルボードロップからハイフライフローを投