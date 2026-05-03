若手ながら第一線で活躍する20代の男性俳優たち。プライベートな話題は見えにくいだけに、突然の結婚発表に驚く人も少なくありません。All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚発表に驚いた20代男性俳優」ランキングを紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：高杉真宙／93票2位にランクインしたのは、