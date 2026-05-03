２試合を残して、決着をつけた。５月３日に行なわれたWEリーグ第20節で、首位のINAC神戸レオネッサはAC長野パルセイロとホームで対戦し、５−１で大勝した。同日に、マイナビ仙台に０−１で敗れた２位の三菱重工浦和レッズレディースとの勝点差は「９」に。Ｉ神戸の優勝が決まった。この結果を受け、野々村芳和チェアが祝福のメッセージを送った。「INAC神戸レオネッサの皆さま、2025/26 SOMPO WEリーグ優勝おめでとうござ