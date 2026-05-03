10日に東京競馬場で第31回（10日／GI、芝1600m）が開催。昨年の朝日杯FS勝ち馬カヴァレリッツォ、同2着でファルコンSの勝ち馬ダイヤモンドノット、同3着アドマイヤクワッズ、チャーチルダウンズCの勝ち馬アスクイキゴミなどが出走予定。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■ファルコンS1着馬は未勝利 過去2勝を挙げているレースは4つだが、連対数の最も