５月３日に行われた日本ダービー（５月３１日、東京）トライアルの東京１１Ｒ・プリンシパルＳ（３歳オープン、芝２０００メートル＝１５頭立て）は、１０番人気のメイショウハチコウ（牡３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ロジャーバローズ）が、直線で抜け出して“ダービー切符”を手にした。勝ち時計は１分５８秒５（良）。外の１２番枠から道中は行きたがるところを我慢させて５番手をキープ。４角４番手で直線を向くと、落ち着