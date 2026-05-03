【モデルプレス＝2026/05/03】櫻坂46の山崎天（やまさき・てん／20／※「崎」は正式には「たつさき」） がファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（以下、ガルアワ／4月18日@東京・国立代々木競技場第一体育館）に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、ランウェイの感想のほか、先日行われたMUFGスタジアム（国立競技場）での「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を終えての心境やリハーサル