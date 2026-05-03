巨人・阿部慎之助監督が３日、脳しんとう特例措置で登録抹消中の巨人・泉口友汰内野手について、４日から１軍に合流させる可能性を示した。

泉口は３日のファーム・リーグ・広島戦で実戦復帰。マルチ安打をマークし「なんの問題もなく、いつも通りにプレーができたんじゃないかな、と思います。今日やった感じだといつ呼ばれてもいい状態ではあると思う。あとは監督さんだったり首脳陣の方が決めるところだと思います」と振り返っていた。

泉口は４月２１日の中日戦（長野）の試合前練習で打球が顔面に直撃し「脳しんとう、顔面打撲、口腔（こうくう）内裂創」と診断。同日、脳しんとう特例措置で出場選手登録を抹消された。「事故的な感じのケガだったので、落ち込んでも仕方ない」と前を向きながらも「見たらフラストレーションがたまっちゃうので。『なんで俺はここにおんねん』って気持ちになっちゃうので」とあえて１軍の試合は見ることはなかったと言う。

甲子園での阪神戦後、阿部監督は「あした一応、呼ぶ予定にはなっていますけど、試合が終わってどういう状況か確認してからなので、それ以上は言えないですね」と説明。慎重に状態を確認した上で、４日に１軍に合流する可能性を示した。