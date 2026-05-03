オリックスに勝利し、プロ野球史上7チーム目の球団通算5千勝達成を知らせる掲示板＝エスコンフィールド日本ハムは3日、エスコンフィールド北海道で行われたオリックス9回戦に3―0で勝って今季15勝目を挙げ、巨人、阪神、中日、オリックス、ソフトバンク、西武に続くプロ野球史上7チーム目の球団通算5千勝（5381敗394分け）を達成した。初勝利はセネタース時代の1946年4月28日のゴールドスター戦。完封勝利を果たし、捕手進藤と喜