4人組グループ・A.B.C-Zの戸塚祥太が3日、東京・EX THEATER ROPPONGIで行われた舞台『BACKBEAT』（3日〜17日上演）取材会に登壇した。【ゲネプロ写真】ビートルズの創世記の物語…戸塚祥太、加藤和樹、辰巳雄大ら本作は、世界的ロックバンド・ビートルズの創成期を描いた1994年公開の伝記映画『BACKBEAT』を、イアン・ソフトリー監督自ら舞台化した作品。結成当初は5人編成だったビートルズに、メジャーデビューを待たず袂を分