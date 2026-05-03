A.B.C-Z戸塚祥太、3度目のビートルズ“幻のメンバー”役もツアーファイナルへ「人生の端々できっと思い出す」
4人組グループ・A.B.C-Zの戸塚祥太が3日、東京・EX THEATER ROPPONGIで行われた舞台『BACKBEAT』（3日〜17日上演）取材会に登壇した。
【集合写真】リーゼントが決まってる！戸塚祥太、加藤和樹、辰巳雄大らキャスト
本作は、世界的ロックバンド・ビートルズの創成期を描いた1994年公開の伝記映画『BACKBEAT』を、イアン・ソフトリー監督自ら舞台化した作品。結成当初は5人編成だったビートルズに、メジャーデビューを待たず袂を分かつことになるバンドメンバーが存在した…という史実が基になっており、日本では2019年に初演、2023年に再演。翻訳・演出は、石丸さち子氏、音楽監督は、森大輔氏が務め、ビートルズ結成時のメンバーたちの葛藤や心の揺れを描く青春物語を再び創り上げる。
メジャーデビュー前にバンドを去ることになったスチュアート・サトクリフ役を演じる戸塚は、3度目の上演になる今作を迎え、観客やスタッフからの作品への愛を実感しているとし、「たくさんの方々の気持ちを自分なりの色に変換して、ステージの上ににやさしく叩きつけていきたいと思います」とにっこり。
また「厳しい瞬間だったり、しんどいときもあったんですけど、みんなで一緒に乗り越えたすてきな稽古の時間がありまして。喜びをみんなで共有できているのかなって気がしていて、楽しかったなって」としみじみ語りつつ、「（東京公演は）まだですけど。水戸だったり大阪だったりツアーを重ねてきての現在の状況なんですけど」と気の早いコメントになったと苦笑い。この後の人生の端々で、今回のこととか、きっと楽しかったなって思い出すのかなって気がします」とほほ笑んだ戸塚。
「ジョン・レノンの曲が中学校のときの英語の教科書に載っていて、ジョン・レノンやビートルズに導かれてきたって行っても過言ではない」と振り返り、「今回の時間、自分にとってもそうですし、それをお客様と、スタッフさんと、チームのみんなと共有できているというのが本当にうれしいです」と声を弾ませた。
ジョン・レノン役は、加藤和樹。ジョージ・ハリスン役は、辰巳雄大（ふぉ〜ゆ〜）。ポール・マッカートニー役は、JUON（THE& ex FUZZY CONTROL）。ピート・ベスト役は、上口耕平。19年の初演から熱量高く演じ、絆を深めてきた5人が若き日のビートルズとして再集結。
共演には愛加あゆ、林翔太、鍛治直人、東山光明、田川景一、安楽信顕、そして60年前のビートルズ来日公演で前座を務めた尾藤イサオと存在感と実力を備えた、個性豊かなキャストがそろった。
劇中の20曲以上もの楽曲を生演奏し、ただ楽器を奏でるだけでなく、ビートルズの音に近づけるため個人の癖や声質をも研究を重ね、今となっては聴くことが出来ないビートルズサウンドを蘇らせる。ビートルズ本人たちが使用していたモデルの楽器で演奏する楽曲もあり、ファイナルとしてこれ以上ない環境が整った。
取材会にはほかに、加藤、辰巳、JUON、上口、愛加、林、尾藤、石丸氏が登壇した。
【集合写真】リーゼントが決まってる！戸塚祥太、加藤和樹、辰巳雄大らキャスト
本作は、世界的ロックバンド・ビートルズの創成期を描いた1994年公開の伝記映画『BACKBEAT』を、イアン・ソフトリー監督自ら舞台化した作品。結成当初は5人編成だったビートルズに、メジャーデビューを待たず袂を分かつことになるバンドメンバーが存在した…という史実が基になっており、日本では2019年に初演、2023年に再演。翻訳・演出は、石丸さち子氏、音楽監督は、森大輔氏が務め、ビートルズ結成時のメンバーたちの葛藤や心の揺れを描く青春物語を再び創り上げる。
また「厳しい瞬間だったり、しんどいときもあったんですけど、みんなで一緒に乗り越えたすてきな稽古の時間がありまして。喜びをみんなで共有できているのかなって気がしていて、楽しかったなって」としみじみ語りつつ、「（東京公演は）まだですけど。水戸だったり大阪だったりツアーを重ねてきての現在の状況なんですけど」と気の早いコメントになったと苦笑い。この後の人生の端々で、今回のこととか、きっと楽しかったなって思い出すのかなって気がします」とほほ笑んだ戸塚。
「ジョン・レノンの曲が中学校のときの英語の教科書に載っていて、ジョン・レノンやビートルズに導かれてきたって行っても過言ではない」と振り返り、「今回の時間、自分にとってもそうですし、それをお客様と、スタッフさんと、チームのみんなと共有できているというのが本当にうれしいです」と声を弾ませた。
ジョン・レノン役は、加藤和樹。ジョージ・ハリスン役は、辰巳雄大（ふぉ〜ゆ〜）。ポール・マッカートニー役は、JUON（THE& ex FUZZY CONTROL）。ピート・ベスト役は、上口耕平。19年の初演から熱量高く演じ、絆を深めてきた5人が若き日のビートルズとして再集結。
共演には愛加あゆ、林翔太、鍛治直人、東山光明、田川景一、安楽信顕、そして60年前のビートルズ来日公演で前座を務めた尾藤イサオと存在感と実力を備えた、個性豊かなキャストがそろった。
劇中の20曲以上もの楽曲を生演奏し、ただ楽器を奏でるだけでなく、ビートルズの音に近づけるため個人の癖や声質をも研究を重ね、今となっては聴くことが出来ないビートルズサウンドを蘇らせる。ビートルズ本人たちが使用していたモデルの楽器で演奏する楽曲もあり、ファイナルとしてこれ以上ない環境が整った。
取材会にはほかに、加藤、辰巳、JUON、上口、愛加、林、尾藤、石丸氏が登壇した。