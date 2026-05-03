「ちゃんとメイクしているのに、なぜか少し古く見える」と感じていませんか？目元をはっきりさせようとして、アイシャドウやラインを重ねすぎると、かえって印象が重く見えてしまうことがあります。2026年春のメイクは、“しっかり作る”よりも“軽く整える”バランスが主流。特に40代・50代は、ほんの少し引き算するだけで、自然な若々しさが引き出されます。2026春の正解は“ほぼ塗っていないように見える目元”今季のアイメイク