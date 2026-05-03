【40代・50代】今っぽくて若々しい人は“アイメイクが濃すぎない”。2026春メイクの正解
「ちゃんとメイクしているのに、なぜか少し古く見える」と感じていませんか？目元をはっきりさせようとして、アイシャドウやラインを重ねすぎると、かえって印象が重く見えてしまうことがあります。2026年春のメイクは、“しっかり作る”よりも“軽く整える”バランスが主流。特に40代・50代は、ほんの少し引き算するだけで、自然な若々しさが引き出されます。
2026春の正解は“ほぼ塗っていないように見える目元”
今季のアイメイクは、色を重ねるよりも「透けるような質感」を活かすのがポイントです。
ベージュや淡いブラウンを薄くのせることで、まぶたに自然な陰影が生まれます。しっかり塗っていないのに、きちんと整って見える。そんな“薄膜感”のある仕上がりが、今っぽさの決め手です。アイラインもくっきり引くのではなく、まつ毛の隙間を埋める程度に。マスカラはボリュームよりもセパレートを意識することで、目元全体が軽やかに見えます。
濃くしすぎると、なぜか“重く見える”理由
では、なぜアイメイクをしっかりやるほど古く見えてしまうのでしょうか？ポイントは「影の強さ」と「密度」。アイシャドウを重ねすぎたり、ラインを長く引いたりすると、目元に影が溜まりやすくなります。
さらにマスカラのボリュームが増えると、まつ毛の密度も上がり、全体が締まりすぎた印象に。結果として、軽さや抜け感が失われ、“少し前のメイク”のように見えてしまうのです。
意識すべきは“引き算”
2026年春のメイクで意識したいのは、「どこまで足すか」ではなく「どこで止めるか」という考え方。アイシャドウは重ねすぎていないか、ラインを引きすぎていないか、まつ毛を盛りすぎていないかなどを少し見直すだけで、目元の印象は驚くほど軽くなります。
アイメイクは、頑張るほど良く見えるとは限りません。むしろ今は、「やりすぎていないこと」が自然な美しさにつながります。まずは鏡を見ながら、「少しだけ引けるところはないか」を確認してみてください。それだけで、目元の印象はぐっとアップデートされるはずです。＜取材＆文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はメイクアップアーティストや美容師の一般的な知見を参考に編集部が構成しています
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