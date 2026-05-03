1987年から1995年にかけて放送された人気ファミリードラマ『フルハウス』で、3姉妹の真ん中っ子ステファニー・タナーを演じたジョディ・スウィーティンが、同作から最近受け取った驚きの印税収入の額を明かした。【写真】すっかり成長！2016年に来日したジョディ・スウィーティン8シーズンにわたり同作に出演し、2016年から2020年までNetflixで配信されたスピンオフ作品『フラーハウス』でもステファニーを演じたジョディ。