◇ファーム・リーグ阪神―ヤクルト（2026年5月3日戸田）阪神の育成1位・神宮僚介投手（22）が公式戦プロ初登板を果たした。ヤクルトとのファーム・リーグ交流戦の6回に登板。サイドハンドから先頭の松本を150キロ直球で空振り三振に仕留めたものの、松本にはスライダーを左翼に運ばれるソロを被弾した。後続を抑え1回1安打1失点だった。神宮は春季キャンプでコンディション不良を発症して離脱。出遅れていたが、実戦復