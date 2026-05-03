Image: 3COINS 令和の氷のうはスタイリッシュ。厳しすぎる夏の暑さに耐えるべく、毎年いろんな冷感グッズがお目見えします。数年前からポピュラーになっているのが、氷を詰める氷のう。氷の冷たさがダイレクトに伝わり気持ちが良いですが、まだ昔の面影を残した袋型なんですよね。ガジェット味があって見た目カッコイイ3COINSの「ネック氷のう」は、袋ではなくウェアラブルにしたヘッドホン