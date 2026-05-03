３日の新潟５Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル＝１４頭立て）で、菊沢一樹騎手が騎乗の４番人気ワールドブレイヴ（牡３歳、美浦・平岩大典厩舎、父ワールドプレミア）が勝利。平岩調教師は今年３月に開業し、３月１５日の初出走（タイキインドラ、１０着）から２４戦目で、うれしい初勝利を飾った。平岩大典調教師（ワールドブレイヴ＝１着）「素晴らしい馬を預けていただいたオーナーにまず感謝と、宮田先生が育てて土台を