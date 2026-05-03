＜中日クラウンズ最終日◇3日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と3打差で出た33歳・堀川未来夢が7バーディ・ボギーなしの「63」をマーク。トータル16アンダーで逆転し、4年ぶりの通算5勝目を果たした。【写真】この力感で打ちたい…石川遼のアプローチを後方から見るとトータル15アンダー・2位に細野勇策。トータル13アンダー・3位タイに小平智と