今日3日(日)の東海地方は、午前中から雲が多く、一部で雨が降り始めています。午後は、次第に雨の範囲が広がるでしょう。今夜には広い範囲で雨が降り、明日4日(月)明け方にかけて大雨になる見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。明日4日未明は東海三県で雨ピーク明日4日は、未明から朝にかけて、寒冷前線が東海を通過するでしょう。東海三県(愛知・岐阜・三重)は、未明が雨のピークになる所