今日3日(日)の東海地方は、午前中から雲が多く、一部で雨が降り始めています。午後は、次第に雨の範囲が広がるでしょう。今夜には広い範囲で雨が降り、明日4日(月)明け方にかけて大雨になる見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

明日4日未明は東海三県で雨ピーク

明日4日は、未明から朝にかけて、寒冷前線が東海を通過するでしょう。東海三県(愛知・岐阜・三重)は、未明が雨のピークになる所が多い見込みです。局地的には、土砂降りの強い雨が降るでしょう。明け方には、西側の地域からピークを過ぎて、降り方が弱くなる見込みです。

明け方は愛知県東部や静岡県で雨ピーク

明日の明け方には、寒冷前線が静岡県にかかるでしょう。愛知県東部や静岡県は、明け方が雨のピークになる見込みです。一時的には、バケツをひっくり返したような激しい雨が降る所もあるでしょう。予想される1時間降水量は、静岡県の多い所で40ミリです。激しい雨の音で、目が覚めてしまう方もいるかもしれません。そのあと午前9時には、前線は東へ抜けて、雨がやむ所が多くなりそうです。

予想12時間降水量

今夜から明日明け方までの予想12時間降水量は、山沿いの地域を中心に多くなっています。岐阜県山間部や愛知県の三河山間部では、50ミリ〜100ミリの降水量が予想されています。静岡県の西部や中部、東部の山沿いでは、100ミリを超える大雨になる所もあるでしょう。特に静岡県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や突風、ひょうにもご注意ください。

日中は天気回復も 一部でにわか雨注意

明日の日中は、天気が回復する所が多いでしょう。平野部では、昼前に晴れ間が戻る所が多い見込みです。ただ、湿った空気や気圧の谷の影響が残るでしょう。岐阜県山間部では、夜にかけて雨が降ったりやんだりのぐずついた天気が続く見込みです。平野部も、午後は一部でにわか雨があるでしょう。急な空模様の変化にご注意ください。

週間予報:5日〜6日は行楽日和

5日(火)は、高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。日中は薄い雲がかかるくらいで、強い日差しが照り付ける見込みです。最高気温は、名古屋と岐阜で24℃、津と静岡で22℃の予想です。日差しが暑くなりますが、空気はからっと乾燥するため、日陰は過ごしやすく感じられそうです。日傘や帽子を活用して、日差しの暑さを避けるようにしましょう。

6日(水)は、気圧の谷の影響で、雲が広がりやすくなる見込みです。ただ、広がる雲は薄い雲が中心で、雨が降る所はほとんどないでしょう。薄い雲を通して、日差しが届く所が多いため、紫外線対策を忘れないようにしてください。最高気温は、名古屋と岐阜で25℃、津と静岡で22℃〜23℃の予想です。日中は、汗ばむ陽気が続く見込みです。こまめに水分補給を行いましょう。

7日(木)〜10日(日)は、晴れる日が続く見込みです。南から暖かい空気の流れ込みが強まるため、気温が上がりやすくなるでしょう。名古屋では、7日と8日に29℃や28℃の予想があり、真夏日に迫る暑さになる見込みです。まだ体が暑さに慣れていない時期です。熱中症に十分注意してください。