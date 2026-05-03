タレント若槻千夏（41）が、2日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。グラビアデビューが父親にバレた際のエピソードを語った。同番組は指原莉乃と若槻千夏が個室で本音トークする番組。ゲストに東野幸治（58）を迎えた。若槻は子どもの芸能界入りを反対しないことを明かし、自身について「私がすごい反対されて、うそついた人生なんで。親に」と語った。東野は「千春は千夏と偽りの名前を付けて芸能界へ