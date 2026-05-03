プロ雀士・モデルとして活躍する岡田紗佳さんが5月2日、自身のインスタグラムを更新。Bリーグの三遠ネオフェニックスのホーム戦に参加したことをファンに報告しました。 【写真を見る】【 役満ボディ・岡田紗佳 】Bリーグ・始球式オフショット「会場の応援の熱気がすごかった…！！」「可愛いすぎる」「スタイル良すぎ」岡田さんは「Bリーグ 藤城建設プレゼンツ」と題した投稿の中で、「三遠ネオフェニックスホー