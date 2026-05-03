プロ雀士・モデルとして活躍する岡田紗佳さんが5月2日、自身のインスタグラムを更新。Bリーグの三遠ネオフェニックスのホーム戦に参加したことをファンに報告しました。



【写真を見る】【 役満ボディ・岡田紗佳 】 Bリーグ・始球式オフショット 「会場の応援の熱気がすごかった…！！」 「可愛いすぎる」「スタイル良すぎ」





岡田さんは「Bリーグ 藤城建設プレゼンツ」と題した投稿の中で、「三遠ネオフェニックスホーム戦の始球式とハーフタイムのトークイベントに参加させて頂きました！」と綴っています。







当日は、三遠ネオフェニックスと名古屋ダイヤモンドドルフィンズが対戦する熱い「愛知ダービー」が開催されました。岡田さんは「会場の応援の熱気がすごかった…！！私も何とかゴールに入ってよかったし、チームも勝てて良かった」とコメント。自身のフリースロー成功と、応援したチームの勝利を心から喜んでいる様子でした。







投稿には、バスケットボールを手に持ったり、屋外でポーズをとったりする岡田さんの写真が複数枚添えられました。黒いトップスに白いフレアスカート、赤と白のスニーカーを合わせた、チームカラーを意識したスポーティーなコーディネートで登場しています。







この投稿に「バスケ新鮮です」「スタイル良すぎ」「かっこいい てか足長く見える！！！」「可愛いすぎるしスタイル良すぎやし美脚すぎる！足長」「スニーカーかっこいいね」「何でも出来そうなイメージ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】