女優の須藤理彩が1日、自身のインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。 【写真】すっきり感が際立つ前髪バッサリ明るい毛先が春を感じさせる 「前髪バッサリ毛先ブリーチ」と記した須藤。手にはスマートフォンを持って立つ姿をアップしたが、前髪の間からおでこがのぞき、かなりすっきりした印象を受ける。肩まで届かない長さで明るくなった毛先も軽さを感じさせ、カジュアル