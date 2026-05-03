「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ井上尚弥−中谷潤人」で、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）のインスペクターとして試合進行役を務めたお笑いトリオ・ロバートの山本博が３日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に生出演した。ビッグマッチのリングに入っていた山本は、「インスペクターといって選手の健康チェックと、セコンドにもルールがありまして全部監視しないといけない」と自身の責