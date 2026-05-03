4月発生した三陸沖地震による「後発地震注意情報」の影響で開園が遅れていた福島県復興祈念公園が開園しました。【映像】開園した福島県復興祈念公園（実際の映像）福島県復興祈念公園は、東日本大震災の記憶と教訓を後世に伝えることなどを目的とした施設で、津波や原発事故の被害を受けた双葉町と浪江町にまたがり整備されました。広さはおよそ50ヘクタール、公園の近くで観測された津波の高さと同じ16.5メートルの高さの