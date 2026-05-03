【スポーツ時々放談】【前回を読む】“錦織引退騒動”のマッチポンプで露呈した問題点 誤報に踊った日本メディアの情けなさマラソンの世界記録がついに2時間を切った。4月26日に行われたロンドンマラソンで、ケニアのセバスチャン・サウェが1時間59分30秒で優勝。2位のケジェルチャも1時間59分41秒、3位のキプリモまでゾロゾロと世界記録（2時間0分35秒）を更新した。天井知らずのハイペースだ。ハーフの1時間0分29秒はとも