ツインズ戦の6回、2試合連続の本塁打となる8号ソロを放ち塁を回るブルージェイズ・岡本＝ミネアポリス（AP＝共同）【ミネアポリス共同】米大リーグは2日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はミネアポリスでのツインズ戦に「4番・三塁」で出場し、2―4の六回に2試合連続の本塁打となる8号ソロを放った。八回に適時打も放ち、5打数2安打2打点。チームは11―4で快勝した。カブスの今永はダイヤモンドバックス戦に先発し、7回を