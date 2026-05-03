荒木飛呂彦による人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』第4部に初登場し、単独でスピンオフ作品が出るほどの人気キャラに成長した漫画家・岸辺露伴。高橋一生主演で実写ドラマ・映画化もされ、映画第2弾『岸辺露伴は動かない 懺悔室』が、本日地上波初放送される。露伴は強い信念と鋭い観察眼を持つ一方、漫画のためなら他人の不利益も厭わない常識の枠を超えた言動も珍しくなく、ファンから「黄金の精神を持った畜生」と呼ばれるこ