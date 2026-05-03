ゴールデンウィーク後半は、広い範囲で晴れる見込みです。5日(火・こどもの日)と6日(水・振替休日)は青空のもとで行楽日和でしょう。8日(金)頃にかけて、九州から関東では最高気温が25℃以上の所が多く、暑くなりそうです。屋外のレジャーは紫外線と暑さ対策を万全にしてください。今日3日(日・憲法記念日)は落雷や突風、急な強い雨に注意今日3日(日・憲法記念日)は、前線を伴った低気圧が日本海を東北東へ進み、前線が本州付近を