京都9R・矢車賞は4番人気トリニティ（牝＝安田、父サートゥルナーリア）が早め先頭から後続を1馬身半突き放して2勝目を挙げた。岩田望は「瞬発力がないだけに行けたら行ってほしいとの指示。向正面から動いて自分のリズムで運んでしぶとく粘ってくれた。まだ芯が入っておらず、そのあたりが良くなってくれれば」と成長を見込んだ。母が14年オークス馬ヌーヴォレコルトの良血。安田師は「調教から少しずつメリハリが出てきた