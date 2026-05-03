米国・ＷＷＥのスマックダウン女子戦線が、大変動を迎えている。?美しき狂気?ジュリアは前回スマックダウンでティファニー・ストラットンに敗れ、女子ＵＳ王座から陥落した。第３代＆第５代王者は同王座を失うのは２度目で、和製スーパースターのタイトル保持者は現状で「０」になった。１日（日本時間２日）のスマックダウン（オクラホマ州タルサ）では早速、ベルト奪回に動き出した。第６代ＵＳ王者ティファニーはこの日、２