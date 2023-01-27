【東京ディズニーリゾートスペシャルパレード】 5月3日 開催 会場：神奈川県横浜市 「横浜開港記念みなと祭 ザ よこはまパレード（国際仮装行列）」 実施場所：山下公園中央口～万国橋交差点 神奈川県横浜市で5月3日に開催されるイベント「横浜開港記念みなと祭 ザ よこはまパレード（国際仮装行列）」で「東京ディズニーリ