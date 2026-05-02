2日のばんえい競馬5R（200メートル、8頭立て）で1番人気のスターノチカラ（牡3、父イノリノチカラ）が1着。管理する服部義幸師（79）は通算3000勝を達成。自身が保持するばんえい競馬調教師の通算最多勝利数を日々、更新。ついに前人未到の記録を1985年4月20日のデビューから41年（2万7845戦目）で成し遂げた。服部師は3000勝のうち重賞が37勝。その中で、ばんえい競馬最高峰のBG1は2015年のばんえい記念（キタノタイショウ）