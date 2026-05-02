SC相模原の3得点目を境に、横浜FCのホーム・ニッパツ三ツ沢球技場から応援の声が途絶えた。後半45分間、横浜FCのゴール裏が主導する応援は鳴りを潜め、好プレーに対して拍手が送られる形に。終盤はブラジル人3トップを並べ、両サイドバックに窪田良・新保海鈴を配した超攻撃的布陣が功を奏し、3点差を追いつく粘りを見せた。このタイミングで「フリエオイ！オイ！」のチャントが鳴り響いたが、PK戦の末に相模原に敗れた。横浜F