秋田書店が発行する雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.12が、4月30日に発売される。 【写真】裏表紙には宮地すみれが登場 今号は日向坂46の特集号となり、表紙と巻頭グラビアを飾るのは正源司陽子。同誌の表紙＆巻頭は2度目で、両面ポスターも付属する。日向坂46の表題曲で2度のセンターを経験し、最新曲でもフロントを務めるメンバーである。 巻頭の超ロンググラビアに加え、加入3年半で辿り着いた新境